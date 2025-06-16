Мельгоса може очолити угорський клуб

Головний тренер молодіжної збірної України U-21 Унай Мельгоса може незабаром очолити угорський клуб Залаегерсег.

Про це повідомляє M4Sport.

За їхньою інформацією, Залаегерсег планує влаштувати масштабну перебудову в менеджменті клубу влітку. Угорці хочуть запропонувати посаду в керівництві Андресу Жорнету, який наразі є радником зі спортивних питань у мексиканському Хуаресі та аргентинському Тальєресі.

Новим головним тренером команди бачать саме Мельгосу. Наразі команду очолює Іштван Міхалеч, проте співпрацю з ним хочуть припинити. Під його керівництвом команда завершила минулий сезон на 10 місці з 12 команд чемпіонату Угорщини.

Зазначимо, що Мельгоса вже знайомий із угорським футболом. У 2019 – 2021 роках він був асистентом Сергія Реброва у Ференцвароші.

Нагадаємо, вчора, 15 червня, збірна України U-21 піж керівництвом Мельгоси обіграла Фінляндію 2:0 у матчі 2 туру молодіжного Євро-2025.