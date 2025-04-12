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Це було зворушливо, – Консейсау оцінив жест шани фанів Удінезе до воротаря Мілана

Володимир Максименко — 12 квітня 2025, 09:18
Це було зворушливо, – Консейсау оцінив жест шани фанів Удінезе до воротаря Мілана
Майк Меньян
Getty Images

Головний тренер Мілана Сержіу Консейсау висловився про фанатів Удінезе, які підтримали воротаря його команди Майка Меньяна. Нагадаємо, француз втратив свідомість у матчі Серії А.

Коментар фахівця наводить ESPN.

"Це було дуже зворушливо. Гравці кудись бігли, кругом хаос... Я маю віддати належне вболівальникам Удінезе.

Гра – це гра, а людина – це зовсім інше. Вони можуть освистати футболіста, але вони підтримали людину. Протягом 40 років у футболі я мало бачив подібних жестів", – розповів Консейсау.

У підсумку, Меньяна винесли з поля на ношах, а його місце у ворота зайняв Марко Спортьелло.

Мілан набрав 51 очко, залишившись дев'ятим, та зберіг шанси на Лігу чемпіонів – у третьої Аталанти 58 балів. Удінезе йде одинадцятим у чемпіонаті Італії.

Зазначимо, що відеоогляд матчу доступний на сайті "Чемпіон".

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Майк Меньян

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