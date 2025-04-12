Це було зворушливо, – Консейсау оцінив жест шани фанів Удінезе до воротаря Мілана

Головний тренер Мілана Сержіу Консейсау висловився про фанатів Удінезе, які підтримали воротаря його команди Майка Меньяна. Нагадаємо, француз втратив свідомість у матчі Серії А.

Коментар фахівця наводить ESPN.

"Це було дуже зворушливо. Гравці кудись бігли, кругом хаос... Я маю віддати належне вболівальникам Удінезе.

Гра – це гра, а людина – це зовсім інше. Вони можуть освистати футболіста, але вони підтримали людину. Протягом 40 років у футболі я мало бачив подібних жестів", – розповів Консейсау.

У підсумку, Меньяна винесли з поля на ношах, а його місце у ворота зайняв Марко Спортьелло.

Мілан набрав 51 очко, залишившись дев'ятим, та зберіг шанси на Лігу чемпіонів – у третьої Аталанти 58 балів. Удінезе йде одинадцятим у чемпіонаті Італії.

Зазначимо, що відеоогляд матчу доступний на сайті "Чемпіон".