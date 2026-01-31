Основний воротар Мілана підписав новий контракт з клубом

Основний воротар Мілана Майк Меньян підписав новий контракт з клубом.

Про це йдеться на сайті команди.

Нова угода розрахована до 30 червня 2031 року. Фінансові деталі не розголошуються.

У складі "россонері" Меньян виступає з 2021 року. За цей час він ставав з клубом чемпіоном Італії (сезон 2021/22 та вигравав Суперкубок країни (2024 рік).

Цього сезону голкіпер зіграв 23 матчі в усіх турнірах, в яких пропустив 19 м'ячів, 10 разів зберігши свої ворота у недоторканності.

Раніше повідомлялось, що інтерес до 30-річного воротаря проявляють Ювентус та низка клубів АПЛ.

Напередодні Мілан домовився з Крістал Пелес про підписання форварда англійців Жана-Філіпа Матети.