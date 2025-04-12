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Мілан розбив Удінезе: огляд матчу Серії А

Олександр Булава — 12 квітня 2025, 07:32
Мілан розбив Удінезе: огляд матчу Серії А
Мілан

Мілан у стартовому поєдинку 32 туру італійської Серії А на виїзді обіграв Удінезе.

Огляд матчу

Наприкінці першого тайму "россонері" вистрілили голами Рафаеля Леау та Страхіня Павловича.

Друга половина запам'яталась моторошною травмою голкіпера Мілана Майка Меньяна, який зіштовхнувся з Хіменесом. Француз не зміг самостійно покинути поле, тому його забрали на ношах. Його замінив Марко Спортьєлло.

Згодом "россонері" змогли довести рахунок до розгромного, після ефектної комбінації голом відзначився Тео Ернандес. Згодом ще один м'яч на свій рахунок записав Рейндерс.

Чемпіонат Італії з футболу – Серія А
32 тур, 11 квітня

Удінезе – Мілан 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 – 42 Леау, 0:2 – 45 Павлович, 0:3 – 74 Ернандес, 0:4 – 81 Рейндерс

Мілан набрав 51 очко, залишившись дев'ятим, та зберіг шанси на Лігу чемпіонів – у третьої Аталанти 58 балів. Удінезе йде одинадцятим у чемпіонаті Італії.

Мілан Чемпіонат Італії, Серія А Удінезе

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