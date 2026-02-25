Аллегрі може покинути Мілан наприкінці сезону

Головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі розглядає можливість відходу з клубу наприкінці поточного сезону.

Про це повідомляє Goal.com.

За їхньою інформацією, у тренера виникає все більше невдоволення ситуацією в клубі: трансферною політикою та хаосом у керівництві. Стосунки з топ-менеджерами Мілана, Джорджо Фурлані та Златаном Ібрагімовичем, у останні кілька місяців значно погіршилися.

Попри це, Аллегрі має намір допрацювати до кінця поточного сезону та виконати поставлене керівництвом завдання: вихід у Лігу чемпіонів.

58-річний італійський фахівець очолює Мілан з кінця травня 2025 року. Наразі команда Аллегрі посідає друге місце в турнірній таблиці Серії А, відстаючи від лідера, Інтера, на 10 очок.