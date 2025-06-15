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Я задоволений грою, – тренер Інтера Маямі прокоментував нічию на старті клубного ЧС

Володимир Максименко — 15 червня 2025, 09:40
Я задоволений грою, – тренер Інтера Маямі прокоментував нічию на старті клубного ЧС
Хав'єр Маскерано

Головний тренер Інтер Маямі Хав'єр Маскерано прокоментував нічию в матчі першого туру клубного чемпіонату світу з Аль-Ахлі.

Слова легенди Барселони наводить ESPN.

"Я задоволений грою. На мою думку, ми виглядали значно краще у другому таймі – створювали моменти та загалом контролювали події на полі.

У першій половині зустрічі ми дещо нервували, хвилювались. Я дуже намагався донести до футболістів, щоб вони просто грали у футбол. Треба було зберегти контроль над м'ячем", – розповів Маскерано.

Ввечері відбудеться ще два поєдинки в межах першого туру КЧС – Баварія зіграє проти Окленд Сіті, а ПСЖ зустрінеться з мадридським Атлетико.

Раніше проведення клубного чемпіонату світу розкритикував президент Ла Ліги Тебас.

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Хав'єр Маскерано

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