Я задоволений грою, – тренер Інтера Маямі прокоментував нічию на старті клубного ЧС

Головний тренер Інтер Маямі Хав'єр Маскерано прокоментував нічию в матчі першого туру клубного чемпіонату світу з Аль-Ахлі.

Слова легенди Барселони наводить ESPN.

"Я задоволений грою. На мою думку, ми виглядали значно краще у другому таймі – створювали моменти та загалом контролювали події на полі.



У першій половині зустрічі ми дещо нервували, хвилювались. Я дуже намагався донести до футболістів, щоб вони просто грали у футбол. Треба було зберегти контроль над м'ячем", – розповів Маскерано.