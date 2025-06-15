Я задоволений грою, – тренер Інтера Маямі прокоментував нічию на старті клубного ЧС
Хав'єр Маскерано
Головний тренер Інтер Маямі Хав'єр Маскерано прокоментував нічию в матчі першого туру клубного чемпіонату світу з Аль-Ахлі.
Слова легенди Барселони наводить ESPN.
"Я задоволений грою. На мою думку, ми виглядали значно краще у другому таймі – створювали моменти та загалом контролювали події на полі.
У першій половині зустрічі ми дещо нервували, хвилювались. Я дуже намагався донести до футболістів, щоб вони просто грали у футбол. Треба було зберегти контроль над м'ячем", – розповів Маскерано.
Ввечері відбудеться ще два поєдинки в межах першого туру КЧС – Баварія зіграє проти Окленд Сіті, а ПСЖ зустрінеться з мадридським Атлетико.
Раніше проведення клубного чемпіонату світу розкритикував президент Ла Ліги Тебас.