Аморім оцінив прогрес Манчестер Юнайтед в останніх матчах
Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловився про останні матчі команди, зокрема переможний поєдинок проти Реал Сосьєдаду.
Слова фахівця наводить ESPN.
"Я відчуваю, що в останніх матчах ми почали краще розуміти одне одного. Ми краще стали розуміти план на гру, не втрачаємо голову від пропущеного м'яча. Команда починає грати так, як ми цього хочемо.
Маунт? Я люблю його, я бачу, як він страждає. Він намагається повернутись на поле і дуже важко тренується. Можливо, Мейсон забагато думає про проблеми", – розповів Аморім.
Зазначимо, що в останніх п'яти поєдинках МЮ здобув дві перемоги, зокрема у матчі-відповіді проти Реал Сосьєдаду, що допомогло "червоним дияволам" пробитись до 1/4 фіналу Ліги Європи.
Вже у неділю, 16 березня, Манчестер Юнайтед зіграє поєдинок 29 туру АПЛ проти Лестера – стартовий свисток заплановано на 21:00 за київським часом.
Раніше боси Манчестер Юнайтед визначились з долею легендарного "Олд Траффорд".