Аморім оцінив прогрес Манчестер Юнайтед в останніх матчах

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловився про останні матчі команди, зокрема переможний поєдинок проти Реал Сосьєдаду.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Я відчуваю, що в останніх матчах ми почали краще розуміти одне одного. Ми краще стали розуміти план на гру, не втрачаємо голову від пропущеного м'яча. Команда починає грати так, як ми цього хочемо.

Маунт? Я люблю його, я бачу, як він страждає. Він намагається повернутись на поле і дуже важко тренується. Можливо, Мейсон забагато думає про проблеми", – розповів Аморім.