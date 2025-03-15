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Аморім оцінив прогрес Манчестер Юнайтед в останніх матчах

Володимир Максименко — 15 березня 2025, 12:58
Аморім оцінив прогрес Манчестер Юнайтед в останніх матчах
Рубен Аморім
Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловився про останні матчі команди, зокрема переможний поєдинок проти Реал Сосьєдаду.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Я відчуваю, що в останніх матчах ми почали краще розуміти одне одного. Ми краще стали розуміти план на гру, не втрачаємо голову від пропущеного м'яча. Команда починає грати так, як ми цього хочемо.

Маунт? Я люблю його, я бачу, як він страждає. Він намагається повернутись на поле і дуже важко тренується. Можливо, Мейсон забагато думає про проблеми", – розповів Аморім.

Зазначимо, що в останніх п'яти поєдинках МЮ здобув дві перемоги, зокрема у матчі-відповіді проти Реал Сосьєдаду, що допомогло "червоним дияволам" пробитись до 1/4 фіналу Ліги Європи.

Вже у неділю, 16 березня, Манчестер Юнайтед зіграє поєдинок 29 туру АПЛ проти Лестера – стартовий свисток заплановано на 21:00 за київським часом.

Раніше боси Манчестер Юнайтед визначились з долею легендарного "Олд Траффорд".

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Рубен Аморім

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