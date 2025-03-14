Хеттрик Фернандеша допоміг пройти далі: огляд матчу Манчестер Юнайтед – Реал Сосьєдад

У матчі 1/8 фіналу Ліги Європи Манчестер Юнайтед вдома здолав Реал Сосьєдад.

Гра завершилася з рахунком 4:1 на користь англійського клубу.

Огляд матчу:

Футбол – Ліга Європи-2024/25

1/8 фіналу, 13 березня

Манчестер Юнайтед – Реал Сосьєдад 4:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 10 Оярсабаль (пен), 1:1 – 16 Фернандеш (пен), 2:1 – 50 Ферандеш (пен), 3:1 – 87 Фернандеш, 4:1 – 90+1 Далот

Першими забили гості – пенальті реалізував Оярсабаль. Наступні два голи також були з пенальті, але на цей раз їх виконував Бруну Фернандеш із Манчестер Юнайтед.

Капітан "дияволів" наприкінці гри оформив хеттрик, а крапку в поєдинку поставив Діогу Далот.

Нагадаємо, з усіма матчами 1/4 фіналу Ліги Європи-2024/25 можна ознайомитися ТУТ.