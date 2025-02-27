Аморім: Реакція Гарначо на заміну? Не треба робити з цього Рашфорда №2

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім прокоментував реакцію Алехандро Гарначо на свою заміну в першому таймі матчу проти Іпсвіча.

Слова 40-річного португальця наводить The Athletic.

Вчора манкуніанці здобули непросту перемогу з рахунком 3:2, залишившись у меншості наприкінці перших 45 хвилин. Через вилучення Патріка Доргу наставник "червоних дияволів" вирішив випустити ще одного захисника, а саме Нуссаїра Мазрауї, замінивши як раз Гарначо.

Замість того, щоб приєднатися до одноклубників на лаві запасних, 20-річний аргентинець пішов одразу до роздягальні. Після гри Аморіма попросили розповісти, чому футболіст так вчинив.

"Можливо, було холодно і мокро? Ідея полягала в тому, що ми будемо грати за схемою 5-3-1. Я знаю, що це ризик, тому що ви знімаєте з гри одного, можливо, єдиного гравця, який може обіграти один в один. Але я відчував, що команда добре контролює гру, майже половину тайму, а потім ви маєте зробити заміну. Ми повинні були вибрати когось, хто піде, ми повинні були думати і про стандартні положення, тож вибір пав на Гарначо", – заявив Аморім.

Його також запитали, може він був незадоволений грою Гарначо. Проте тренер одразу зрозумів, що з цього моменту намагаються зробити.

"Ви встановлюєте зв'язок з (Маркусом) Рашфордом, так? Знаю, знаю. Я хочу сказати, що, очевидно, поговорю про це з Гарначо. Тож я розповім про це, якщо ви хочете, на наступній пресконференції".

Нагадаємо, що Рубен Аморім залишив Маркуса Рашфорда та Алехандро Гарначо поза заявкою на матч АПЛ проти Манчестер Сіті 15 грудня. Наставник був незадоволений тим, як вони тренувалися. Після того випадку англієць жодного разу не виходив на поле, на відміну від аргентинця.

Раніше Рубен Аморім поговорив про тиск на нього, який, як він думає, не зрозумілий футболістам його команди.