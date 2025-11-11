Шешко уникнув серйозної травми – МЮ не шукатиме заміну нападнику

Нападник Манчестер Юнайтед Беньямін Шешко уникнув серйозної травми за підсумками матчу з Тоттенгемом в АПЛ.

Про це повідомили у ESPN.

Очікується, що форвард не прибуде до розташування збірної Словенії та продовжить своє відновлення в Англії. Цікаво, що перед цим тренер словенців заявив, що все ж очікує на Шешка на зборах, оскільки "в його команді також працюють досвідчені лікарі, які мають оглянути футболіста".

Таким чином, Манчестер Юнайтед не розглядатиме кандидатури форвардів на підсилення складу цієї зими, оскільки повернення словенця очікується незабаром.

У поєдинку зі "шпорами" Беньямін вийшов на поле на 58-й хвилині, але дограти матч не зміг, отримавши ушкодження в боротьбі під завісу основного часу.

Нагадаємо, Шешко перебрався до МЮ цього літа з РБ Лейпциг за 85 млн євро. За цей час словенець зіграв 12 матчів у всіх турнірах, в яких забив два голи та віддав одну результативну передачу.

Раніше Аморім висловився про важкий старт кар'єри в АПЛ для свого форварда.