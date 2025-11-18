Визначились строки повернення Шешка після травми
Визначились строки відновлення нападника Манчестер Юнайтед Беньяміна Шешка після травми коліна.
Про це повідомляє Sky Sports.
Очікується, що словенський футболіст пропустить близько місяця та повернеться наприкінці грудня. У поєдинку зі "шпорами" Беньямін вийшов на поле на 58-й хвилині, але дограти матч не зміг, отримавши ушкодження в боротьбі під завісу основного часу.
Нагадаємо, Шешко перебрався до МЮ цього літа з РБ Лейпциг за 85 млн євро. За цей час словенець зіграв 12 матчів у всіх турнірах, в яких забив два голи та віддав одну результативну передачу.
Цікаво, що після травми у стані збірної Словаччини все одно хотіли бачити гравця в розташуванні команди, щоб місцеві лікарі додатково оглянули форварда.
Раніше Аморім висловився про важкий старт кар'єри в АПЛ для Шешка.