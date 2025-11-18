Українська правда
Визначились строки повернення Шешка після травми

Володимир Максименко — 18 листопада 2025, 07:52
Беньямін Шешко
Визначились строки відновлення нападника Манчестер Юнайтед Беньяміна Шешка після травми коліна.

Про це повідомляє Sky Sports.

Очікується, що словенський футболіст пропустить близько місяця та повернеться наприкінці грудня. У поєдинку зі "шпорами" Беньямін вийшов на поле на 58-й хвилині, але дограти матч не зміг, отримавши ушкодження в боротьбі під завісу основного часу.

Нагадаємо, Шешко перебрався до МЮ цього літа з РБ Лейпциг за 85 млн євро. За цей час словенець зіграв 12 матчів у всіх турнірах, в яких забив два голи та віддав одну результативну передачу.

Цікаво, що після травми у стані збірної Словаччини все одно хотіли бачити гравця в розташуванні команди, щоб місцеві лікарі додатково оглянули форварда.

Раніше Аморім висловився про важкий старт кар'єри в АПЛ для Шешка.

