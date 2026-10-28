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Форвард Манчестер Юнайтед може пропустити решту 2026 року через травму

Олексій Мурзак — 28 жовтня 2026, 23:02
Форвард Манчестер Юнайтед може пропустити решту 2026 року через травму
Беньямін Шешко
Getty Images

Нападник Манчестер Юнайтед Беньямін Шешко, ймовірно, не повернеться на поле до січня.

Про це повідомляє The Athletic.

23-річний словенець не грає з 16 вересня, коли Манчестер Юнайтед поступився Брайтону в Кубку англійської ліги.

За даними видання, нападник має проблему з гомілкою, а клуб оцінює варіанти лікування. Раніше Шешко вже пропускав через цю травму майже чотири місяці.

Зазначається, що у Манчестер Юнайтед не очікують на повернення форварда до кінця року. Це може означати щонайменше 13 пропущених матчів.

Напередодні стало відомо, що головний тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррік помирився з лідером команди, португальським півзахисником Бруну Фернандешем.

Манчестер Юнайтед Беньямін Шешко

Беньямін Шешко

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