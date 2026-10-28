Форвард Манчестер Юнайтед може пропустити решту 2026 року через травму
Беньямін Шешко
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Нападник Манчестер Юнайтед Беньямін Шешко, ймовірно, не повернеться на поле до січня.
Про це повідомляє The Athletic.
23-річний словенець не грає з 16 вересня, коли Манчестер Юнайтед поступився Брайтону в Кубку англійської ліги.
За даними видання, нападник має проблему з гомілкою, а клуб оцінює варіанти лікування. Раніше Шешко вже пропускав через цю травму майже чотири місяці.
Зазначається, що у Манчестер Юнайтед не очікують на повернення форварда до кінця року. Це може означати щонайменше 13 пропущених матчів.
Напередодні стало відомо, що головний тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррік помирився з лідером команди, португальським півзахисником Бруну Фернандешем.