Модель OnlyFans зголосилася виконати будь-яке бажання після голу форварда МЮ: фанати вразили креативністю

Манчестер Юнайтед продовжує впевнено набирати оберти після приходу Майкла Керріка. У 27-му турі АПЛ "червоні дияволи" мінімально переграли Евертон (1:0), здобувши вже п'яту перемогу в шести матчах.

Героєм зустрічі став словенський форвард Беньямин Шешко. Нападник вийшов із лави запасних і відзначився вирішальним голом, який приніс команді три очки.

Втім, інтрига довкола матчу розгорнулася ще до стартового свистка. Відома англійська OnlyFans-модель Скайлер Скай у соцмережах заявила, що готова виконати "будь-яке завдання", якщо Шешко відзначиться у ворота "ірисок".

Після того як словенець таки забив, користувачі миттєво згадали про її слова. Найбільше вподобань під дописом моделі набрав коментар фаната МЮ, який попросив дівчину видалити свій акаунт.

Минуло вже більше доби, але дівчина і досі не видалила свою сторінку у соцмережах. Схоже, що вона очікувала на дещо інше.

