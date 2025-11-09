Аморім прокоментував травму Шешка, яку форвард отримав у грі з Тоттенгемом

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловився про травму Беньяміна Шешка, яку форвард отримав у матчі АПЛ проти Тоттенгема.

Слова фахівця передає ESPN.

"Це коліно і ми наразі не знаємо, що буде далі. Гадаю, його ігрова форма не є зараз великою проблемою – ми хвилюємось за здоровья Беньяміна.

Зараз треба просканувати його ногу, але впоратись із цією ситуацією буде дуже нелегко. На нас очікує Кубок африканських націй, гравці поїдуть з клубу – у нас ще є час підготуватись", – розповів Аморім.

У поєдинку зі "шпорами" Беньямін вийшов на поле на 58-й хвилині, але дограти матч не зміг, отримавши ушкодження в боротьбі під завісу основного часу.

Нагадаємо, Шешко перебрався до МЮ цього літа з РБ Лейпциг за 85 млн євро. За цей час словенець зіграв 12 матчів у всіх турнірах, в яких забив два голи та віддав одну результативну передачу.

Раніше Аморім висловився про важкий старт кар'єри в АПЛ для свого форварда.