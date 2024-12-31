Аморім: Люди втомилися від виправдовувань у Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім вважає, що уболівальники команди не хочуть чути виправдовувань через негативні результати.

Слова португальського фахівця після четвертої поразки поспіль передає інсайдер Фабріціо Романо.

"Я не хочу приїжджати сюди і виправдовуватися... Я думаю, що люди втомилися від виправдань в цьому клубі. Манчестер Юнайтед, нашому клубу, необхідний... і ми повинні це розуміти", – заявив Аморім.

Також португалець висловився про можливе потрапляння МЮ в зону вильоту.

"Це дійсно зрозуміло і ми повинні боротися. Це дійсно важкий момент, один з найгірших моментів в історії Манчестер Юнайтед. Ми повинні чесно розібратися з цим, і, щоб бути впевненими в цьому, ми повинні боротися в наступній грі".

🔴 Rúben Amorim on relegation zone: “That is really clear and we have to fight. It is a really difficult moment, one of worst moments in the history of Manchester United”.



“We have to address it with honesty and to be clear with that, we have to fight next game”. pic.twitter.com/ZS6A6gpOXl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 31, 2024

Напередодні стало відомо, що Аморім самостійно відсторонив нападника команди Маркуса Рашфорда від матчів.

Після програшу Ньюкаслу Манчестер Юнайтед розташувався на 14 позиції в турнірній таблиці АПЛ. Відставання від зони вильоту складає 7 очок.