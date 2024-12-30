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Аморім самостійно відсторонив Рашфорда, який мав проблеми з кожним тренером Манчестер Юнайтед

Олексій Погорелов — 30 грудня 2024, 09:24
Аморім самостійно відсторонив Рашфорда, який мав проблеми з кожним тренером Манчестер Юнайтед
Рубен Аморім
Манчестер Юнайтед

Маркус Рашфорд мав проблеми із кожним тренером, який керував Манчестер Юнайтед з початку виступів вінгера за клуб.

Про це повідомляє UtdPlug з посиланням на журналіста Енді Міттена.

Журналіст заявив, що розмовляв з тренерами – вони розповіли йому про це у приватних бесідах, згадуючи минулі роки на "Олд Траффорд".

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При цьому журналіст впевнений, що відсторонення 27-річного англійця від матчів команди не було пов'язане з бажанням INEOS продати гравця через його велику зарплату.

Повідомляється, що це рішення за великим рахунком було прийняте головним тренером Рубеном Аморімом, якого він назвав "усміхненим вбивцею, який дисциплінований".

Нагадаємо, що Маркус Рашфорд залишився поза заявкою МЮ в останніх чотирьої іграх, у яких команда перемогла Манчестер Сіті (2:1) та зазнала трьох поразок поспіль.

Раніше центрбек манкуніанців Гаррі Магвайр порівняв Рубена Аморіма з його попередником Еріком тен Гагом.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд Рубен Аморім

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