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Гвардіола прокоментував слухання щодо 115 порушень Манчестер Сіті

Володимир Кук — 13 вересня, 18:47
Гвардіола прокоментував слухання щодо 115 порушень Манчестер Сіті
Жузеп Гвардіола
ФК Манчестер Сіті

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола прокоментував інформацію щодо судового слухання проти клубу за порушення правил фінансового фейр-плею.

Про це він заявив на пресконференції клубу.

"Я не юрист, Голанд не юрист. Ми про це не говорили. Ми очікуватимемо на рішення незалежної комісії та приймемо його.

Поживемо - побачимо. Я радий, що це розпочинається у понеділок.
Я знаю, що буде більше чуток про можливі вироки, які з'являться. Я знаю, чого люди чекають, знаю, на що вони очікують. Я знаю це, бо я читав це протягом багатьох років.

Кожен є невинним, доки його провину не буде доведено. Тож ми побачимо, що буде", сказав Гвардіола.

Нагадаємо, що слухання щодо недотримання правил фінансового фейр-плею з боку Манчестер Сіті розпочнуться у понеділок, 16 вересня. Чинних чемпіонів Англійської Прем'єр-ліги звинувачують в 115 порушеннях, які відбувалися протягом 9 сезонів, з 2009 до 2018 року.

Зазначається, що Ман Сіті не надавав точної фінансової інформації.

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