Гвардіола прокоментував слухання щодо 115 порушень Манчестер Сіті

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола прокоментував інформацію щодо судового слухання проти клубу за порушення правил фінансового фейр-плею.

Про це він заявив на пресконференції клубу.

"Я не юрист, Голанд не юрист. Ми про це не говорили. Ми очікуватимемо на рішення незалежної комісії та приймемо його.

Поживемо - побачимо. Я радий, що це розпочинається у понеділок.

Я знаю, що буде більше чуток про можливі вироки, які з'являться. Я знаю, чого люди чекають, знаю, на що вони очікують. Я знаю це, бо я читав це протягом багатьох років.

Кожен є невинним, доки його провину не буде доведено. Тож ми побачимо, що буде", — сказав Гвардіола.