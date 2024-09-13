Гвардіола прокоментував слухання щодо 115 порушень Манчестер Сіті
Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола прокоментував інформацію щодо судового слухання проти клубу за порушення правил фінансового фейр-плею.
Про це він заявив на пресконференції клубу.
"Я не юрист, Голанд не юрист. Ми про це не говорили. Ми очікуватимемо на рішення незалежної комісії та приймемо його.
Поживемо - побачимо. Я радий, що це розпочинається у понеділок.
Я знаю, що буде більше чуток про можливі вироки, які з'являться. Я знаю, чого люди чекають, знаю, на що вони очікують. Я знаю це, бо я читав це протягом багатьох років.
Кожен є невинним, доки його провину не буде доведено. Тож ми побачимо, що буде", — сказав Гвардіола.
Нагадаємо, що слухання щодо недотримання правил фінансового фейр-плею з боку Манчестер Сіті розпочнуться у понеділок, 16 вересня. Чинних чемпіонів Англійської Прем'єр-ліги звинувачують в 115 порушеннях, які відбувалися протягом 9 сезонів, з 2009 до 2018 року.
Зазначається, що Ман Сіті не надавав точної фінансової інформації.