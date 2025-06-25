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Бос показав майстер-клас: Гвардіола з гравцями Ман Сіті пограв м'ячем на пляжі у Флориді

Богдан Войченко — 25 червня 2025, 09:27
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Бос показав майстер-клас: Гвардіола з гравцями Ман Сіті пограв м'ячем на пляжі у Флориді

На клубному чемпіонаті світу, де кожна команда намагається показати максимум, навіть моменти відпочинку у Манчестер Сіті проходять у футбольному стилі.

Під час паузи між матчами футболісти англійського гранда разом із головним тренером Пепом Гвардіолою вирішили трохи розслабитися, але по-свому граючи у м’яч на пляжі у Флориді.

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Іспанський спеціаліст вкотре довів, що клас – це назавжди. У компанії своїх підопічних Пеп влаштував міні-тренування просто на піску: гравці з ентузіазмом грали у два дотики, тримаючи м’яч у повітрі, намагаючись не допустити його падіння.

Гвардіола не тільки не відставав, а й вражав фанатів своїми дотиками, технікою та легкою взаємодією з командою. Кожен його дотик викликав захоплені вигуки, а відео моменту вже розлітається по соцмережах.

Нагадаємо, Манчестер Сіті напередодні розгромив у межах клубного ЧС Аль-Айн із рахунком 6:0, пробившись в 1/8 фіналу турніру.

В останньому турі чемпіонату світу "містяни" зіграють проти Ювентуса. Матч відбудеться у четвер, 26 червня.

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