Манчестер Сіті визначився зі спадкоємцем Гвардіоли

Манчестер Сіті визначився з тренером, який у майбутньому може замінити нинішнього наставника команди Жузепа Гвардіолу.

Про це повідомляє Football Transfers.

За їхньою інформацією, мова йде про Сеска Фабрегаса, який наразі очолює Комо. Керівництво англійського клубу вважає, що стиль і тренерські здібності Фабрегаса дозволять йому в майбутньому стати ідеальною заміною Гвардіолі, під керівництвом якого Сеск грав у сезоні-2011/12 у Барселоні. Контракт Жузепа діє до літа 2027 року.

Робота Фабрегаса в Комо привернула увагу багатьох європейських клубів, серед яких був Інтер. Міланці розглядали 38-річного фахівця як заміну Сімоне Індзагі, проте Комо не відпустив свого тренера. Угода Фабрегаса з Комо розрахована до літа 2028 року.