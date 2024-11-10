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Тренер ЛНЗ: Нам потрібні гравці з більшою якістю

Ігор Чернявський — 10 листопада 2024, 11:27
Тренер ЛНЗ: Нам потрібні гравці з більшою якістю
ФК ЛНЗ

Головний тренер ЛНЗ Андрес Карраско вважає, що команді потрібні більш якісні футболісти.

Про це він сказав на пресконференції після домашньої поразки від Оболоні.

"Основні елементи клубу – це гравці, тому нам потрібні гравці з більшою якістю. Якщо ми хочемо бути амбіційним клубом, то нам потрібно підвищувати якість гравців.

Коли гравці грають не на своїх позиціях, це ускладнює нам задачу. Наприклад, Пасіч – не крайній захисник, а правий вінгер за своєю природою. Це один з гравців, яких ми використовуємо найчастіше не на рідній позиції", – сказав Карраско.

Зазначимо, що іспанський тренер має у своєму розпорядженні відразу 12 легіонерів, деякі з них регулярно викликають у свої національні збірні.

Після 13 турів ЛНЗ із 18 очками посідає 6 місце в турнірній таблиці УПЛ. Втім, черкаську команду ще може випередити Рух, який має два матчі в запасі. Нещодавно повідомлялося, що керівництво ЛНЗ не збирається звільняти Карраско.

ЛНЗ Чемпіонат України, УПЛ Андрес Карраско

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