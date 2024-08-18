Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Тренер Лівого берега оцінив суддівство у матчі проти Шахтаря

Микола Дендак — 18 серпня, 22:28
Тренер Лівого берега оцінив суддівство у матчі проти Шахтаря
Віталій Первак
Getty Images

Головний тренер Лівого берега Віталій Первак не має жодних претензій до суддівства у матчі 3 туру Української Прем'єр-ліги проти Шахтаря.

Про це він розповів для УПЛ-ТБ.

"Як казав один експерт у студії УПЛ ТБ, Лівий Берег буде страждати. Я так само сказав і футболістам: ми будемо страждати, але маємо щось витиснути з цього. Сьогодні не вийшло. Ми знаємо, що ми робимо, і все буде добре.
В мене немає претензій щодо суддівства. Ми їм довіряємо, тому що вони можуть помилитися раз, а потім ставлять собі позначки у своїй роботі", — сказав наставник.

Нагадаємо, поєдинок завершився перемогою "гірників" з рахунком 1:0. Єдиний гол забив Данило Сікан. В цьому моменті була підозра на офсайд, проте судді зарахували взяття воріт.

Наразі Лівий берег знаходиться на останній сходинці в турнірній таблиці, не набравши за стартові 3 тури жодного балу.

Лівий берег Чемпіонат України, УПЛ Шахтар Віталій Первак

Віталій Первак

Первак: У Першій лізі не було такого тиску, як в УПЛ
Тренер Лівого берега: Попросив гравців у серії пенальті не бити по дев'ятках
Тренер Лівого берега: Нас не лякає продуктивна робота Металіста 1925 на трансферному ринку

Останні новини