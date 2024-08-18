Тренер Лівого берега оцінив суддівство у матчі проти Шахтаря

Головний тренер Лівого берега Віталій Первак не має жодних претензій до суддівства у матчі 3 туру Української Прем'єр-ліги проти Шахтаря.

Про це він розповів для УПЛ-ТБ.

"Як казав один експерт у студії УПЛ ТБ, Лівий Берег буде страждати. Я так само сказав і футболістам: ми будемо страждати, але маємо щось витиснути з цього. Сьогодні не вийшло. Ми знаємо, що ми робимо, і все буде добре.

В мене немає претензій щодо суддівства. Ми їм довіряємо, тому що вони можуть помилитися раз, а потім ставлять собі позначки у своїй роботі", — сказав наставник.

Нагадаємо, поєдинок завершився перемогою "гірників" з рахунком 1:0. Єдиний гол забив Данило Сікан. В цьому моменті була підозра на офсайд, проте судді зарахували взяття воріт.

Наразі Лівий берег знаходиться на останній сходинці в турнірній таблиці, не набравши за стартові 3 тури жодного балу.