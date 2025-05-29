Припустилися тактичної помилки: Первак – про поразку від Металіста 1925

Головний тренер Лівого Берега Віталій Первак пояснив поразку від Металіста 1925 (0:1) у першому матчі плейоф за право зіграти в чемпіонаті України.

Про це розповів у коментарі УПЛ ТБ.

"Припустилися тактичної помилки та пропустили м’яч. А найголовніше – що ми не змогли забити, хоча моментів вистачало. Але якогось спокою нам трішечки не вистачило

А так атмосфера на стадіоні була чудова, ми дякуємо уболівальникам за підтримку. Ми не вішаємо носа, в нас є ще одна гра. Ми примудрилися зараз програти, будемо намагатися виправити ситуацію у матчі-відповіді.

Металіст 1925 – організована, хороша команда, так що була така більш рівна гра. Але наша проблема в тому, що ми пропустили", – розповів Первак.