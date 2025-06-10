Лівий Берег звільнив Первака з посади головного тренера та представив його наступника

Лівий Берег оголосив про завершення співпраці з головним тренером команди Віталієм Перваком.

Про це повідомила пресслужба столичного клубу.

54-річний фахівець очолював Лівий Берег від початку 2023 року і став другим головним тренером в історії клубу. Команда відразу ж виграла Зимовий кубок ПФЛ, і того ж року зробила камбек у вітчизняному футболі, після пропущеного сезону через початок повномасштабної війни в Україні.

Тренерський штаб Віталія Первака привів Лівий Берег до бронзи Першої ліги сезону 2023/24. Далі команда здобула історичне право дебютувати в Українській Прем’єр-лізі, ставши переможцем Турніру чотирьох.

Однак, за підсумками першого сезону 2024/25 в УПЛ не зуміла зберегти прописку в еліті, поступившись у перехідних матчах Металісту 1925.

Також повідомляється, що Первака на посаді наставника команди змінив Андрій Гаврюшов.

47-річний фахівець приєднався до клубу минулої зими та другу частину сезону 2024/25 провів на чолі юнацької команди "лелек". Раніше Гаврюшов працював також у системі футбольних клубів Олександрія, Дніпро та Рух.