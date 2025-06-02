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Невдаха сезону УПЛ 2024/25 звільнить головного тренера – джерело

Олексій Мурзак — 2 червня 2025, 18:23
Невдаха сезону УПЛ 2024/25 звільнить головного тренера – джерело
Володимир Первак
Лівий Берег

Керівництво Лівого Берега відправить у відставку головного тренера команди Віталія Первака.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, клуб розглядає на його заміну дві кандидатури – Леоніда Кучука і Володимира Шарана.

Також зазначається. що таке рішення було прийнято ще до того, як команда понизилася у класі, вилетівши у Першу лігу за підсумками матчів плейоф проти Металіста 1925.

Ба більше, керівництво також збирається змінити і менеджерську структуру клубу.

Раніше Віталій Первак прокоментував поразку своєї команди від Металіста 1925,

В іншому матчі за право виступати в УПЛ Кудрівка в серії пенальті обіграла Ворсклу, зафіксувавши таким чином перше пониження у класі для полтавського клубу за всю історію чемпіонату.

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Лівий берег

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