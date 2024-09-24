Слот – про Трента: Він все життя був хорошим захисником

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот поділився думкою про правого захисника команди Трента Александера-Арнольда та заявив, що англієць все життя був хорошим захисником.

Його слова передає The Guardian.

"Зрозуміло, що він все життя був хорошим захисником. Але оскільки він дуже унікальний у роботі з м'ячем, основний акцент робиться на тому, щоб він робив особливі речі", – сказав Слот.

У сезоні-2024/25 Трент зіграв 6 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 2 результативними передачами.

Нагадаємо, нещодавно нідерландський спеціаліст прокоментував календар та складність матчів "мерсисайдців".