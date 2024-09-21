Слот – про матчі Ліверпуля: Календар важкий, а суперники дуже сильні

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував перемогу над Борнмутом Іллі Забарного (3:0) в 5-му турі Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Його слова передає BBC Sport.

"Гарний виступ. Чимало ударів по воротах, безліч моментів, але забити було не так легко, як здається.

Діас по-справжньому чудово реалізував моменти, але важливо і те, що призвело до його голів. Борнмут грав дуже агресивно. Конате зрозумів, що буде гарною ідеєю закидати м'яч вперед. Під час другого голуТрент зробив хороший ривок із м'ячем. В обох випадках Луїс чудово завершив атаки.

Я не здивований, що Трент залучений до такої кількості голів, у нього неймовірний талант. Але мені сподобалося і те, як він сьогодні грав у захисті. Мене дуже тішить, коли він поєднує одне з одним.

Те, що ми обіграли Борнмут вдома, є нормою, але календар важкий, а суперники дуже сильні. Нам дали гарний бій, і добре, що ми зуміли перемогти. Давайте продовжувати так само", – сказав Слот.