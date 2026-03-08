Були близькими до перемоги: тренер Кудрівки – про нічию з Карпатами

Головний тренер Кудрівки Василь Баранов пояснив нічию з Карпатами (1:1) у матчі 19 туру чемпіонату України.

Його слова передає пресслужба львівського клубу.

"Враження чудові. Ми приїхали у гості до команди, яка намагається розвиватися. Ми поки не дотягуємо. Але кошти не грають у футбол. Налаштовували хлопців на важку гру. Розуміли психологічний стан суперника, який хотів реабілітуватися перед своїми вболівальниками за останні ігри.

Розуміли, що буде важко з перших хвилин. Не розраховували, що буде швидкий гол. До середини тайму вирівняли гру, потім знову просіли. У першому таймі біля наших воріт було багато моментів. Але ми витримали, огризалися, не сиділи у низькому блоці. При першій нагоді намагалися контратакувати, проте нам не вистачало останнього пасу.

Другий тайм був за нами. Ми були навіть ближчими до перемоги. Та якщо брати до уваги матч загалом, то це нічийна гра. Ми здобули важливе очко в турнірному плані", – сказав він.