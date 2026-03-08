Українська правда
Були близькими до перемоги: тренер Кудрівки – про нічию з Карпатами

Олександр Булава — 8 березня 2026, 20:18
Були близькими до перемоги: тренер Кудрівки – про нічию з Карпатами
Василь Баранов
Карпати

Головний тренер Кудрівки Василь Баранов пояснив нічию з Карпатами (1:1) у матчі 19 туру чемпіонату України.

Його слова передає пресслужба львівського клубу.

"Враження чудові. Ми приїхали у гості до команди, яка намагається розвиватися. Ми поки не дотягуємо. Але кошти не грають у футбол. Налаштовували хлопців на важку гру. Розуміли психологічний стан суперника, який хотів реабілітуватися перед своїми вболівальниками за останні ігри.

Розуміли, що буде важко з перших хвилин. Не розраховували, що буде швидкий гол. До середини тайму вирівняли гру, потім знову просіли. У першому таймі біля наших воріт було багато моментів. Але ми витримали, огризалися, не сиділи у низькому блоці. При першій нагоді намагалися контратакувати, проте нам не вистачало останнього пасу.

Другий тайм був за нами. Ми були навіть ближчими до перемоги. Та якщо брати до уваги матч загалом, то це нічийна гра. Ми здобули важливе очко в турнірному плані", – сказав він.

Тренер пояснив два різні тайми від своєї команди.

"Вже не вперше ми додаємо у другому таймі. Це показує, що ми функціонально готові. Але нам важко на натуральних полях, оскільки тренуємося на штучному покритті. Довго втягуємося на перших хвилинах, помиляємося. Мабуть, у цьому й полягає причина. Так було і з Зорею, і з Полтавою. У другому таймі ми були агресивними, створювали моменти", – розповів Баранов.

Кудрівка з 20 балами в активі наразі перебуває на 12-й сходинці турнірної таблиці чемпіонату. Наступний матч команда зіграє 14 березня проти Вереса.

Нагадаємо, минулого місяця Кудрівка підписала 22-річного нападника – Албана Таїпі.

