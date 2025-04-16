Вернидуб: Кривбас пропускає дуже легкі голи

Головний тренер Кривбаса Юрій Верндуб прокоментував поразку 1:2 від Шахтаря у дограванні перенесеного матчу 5 туру УПЛ.

Тренера цитує пресслужба Кривбаса.

"Емоції? Не дуже добрі. Поступились у третьому матчі поспіль. Так, розумію, що в цих поєдинках грали з лідерами чемпіонату, але все ж. На мій погляд, ми вибрали правильну тактику. Адже, розумів, якщо грати від захисту, на контратаках, то це нічого не принесе. Було 40 хвилин, за які треба було щось зробити, щоб забити. Як мінімум зрівняти рахунок. Як максимум – виграти. Так буває, якась чорна полоса у нас йде поки.

Начебто, непогано виглядаємо, ігри даються, але пропускаємо дуже легкі голи. Натомість, не можемо забити. Пенальті сьогодні не реалізували… Розумію переживання Іліча, але так вже сталось. Це футбол. Треба вміти виходити з важких ситуацій гідно та рухатись далі. Попереду – сім турів. Відступати вже нікуди. Треба набирати очки", – заявив фахівець.