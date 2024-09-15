Вернидуб – про перемогу проти Лівого берега: Мені не сподобалась гра команди

Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб прокоментував перемогу у матчі 6 туру Української Прем'єр-ліги проти Лівого берега (1:0) та заявив, що йому не сподобалась гра його команди.

Про це він розповів на післяматчевій пресконференції.

"Рівна гра. Мені не хочеться говорити, що ми сьогодні грали якось не так, як хотілось мені та тренерському штабу. Ми вивчали Лівий берег, що вони грають у більш простий футбол, який в останніх двох матчах приніс їм 6 очок. Така гра дала їм результат. Ми хочемо грати у контроль м'яча, коротка та середня передача. Грати у футбол, який нам подобається, агресивний високий пресинг, але сьогодні цього не було. Я розумів, що нам буде важко, нам на сьогодні потрібно було просто взяти три очки. Хлопці зробили це, я їм подякував. А гру вже будемо розбирати вдома, подивимося. Мені не сподобалась гра", – сказав Вернидуб.

Наразі Кривбас має у своєму активі 10 очок та посідає 5 сходинку в турнірній таблиці чемпіонату.

Наступний матч криворіжці зіграють вдома проти Ворскли. Зустріч відбудеться 22 вересня. Початок – о 15:30 за київським часом.