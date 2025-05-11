Вернидуб – про поразку від Колоса: В цілому задоволений грою

Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб залишився задоволений грою команди у матчі 28 туру УПЛ проти Колоса, попри поразку 0:1.

Слова фахівця наводить УПЛ ТБ.

"Пропущений м’яч? Не так, як потрібно було, зіграли при стандарті, пропустили. Але в цілому я задоволений грою. Я кожному з хлопців потиснув руку, подякував за те ставлення, як вони сьогодні віддавали всі сили на полі для того, щоб зрівняти рахунок, виграти.

Найголовніше, що я сказав – що я за ці 3 роки в Кривому Розі пишаюся тим, що я сьогодні працюю та перебуваю з цими хлопцями разом. Тому що дійсно приємно, коли люди виходять та віддають усього себе для того, щоб здобути результат. Ось це найголовніше", – заявив Вернидуб.