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Вернидуб – про поразку від Колоса: В цілому задоволений грою

Олег Дідух — 11 травня 2025, 17:55
Вернидуб – про поразку від Колоса: В цілому задоволений грою
Юрій Вернидуб
ФК Кривбас

Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб залишився задоволений грою команди у матчі 28 туру УПЛ проти Колоса, попри поразку 0:1.

Слова фахівця наводить УПЛ ТБ.

"Пропущений м’яч? Не так, як потрібно було, зіграли при стандарті, пропустили. Але в цілому я задоволений грою. Я кожному з хлопців потиснув руку, подякував за те ставлення, як вони сьогодні віддавали всі сили на полі для того, щоб зрівняти рахунок, виграти.

Найголовніше, що я сказав – що я за ці 3 роки в Кривому Розі пишаюся тим, що я сьогодні працюю та перебуваю з цими хлопцями разом. Тому що дійсно приємно, коли люди виходять та віддають усього себе для того, щоб здобути результат. Ось це найголовніше", – заявив Вернидуб.

Поразка від Колоса значно ускладнила для Кривбаса завдання вийти в єврокубки на наступний сезон. Наразі команда йде шостою в турнірній таблиці УПЛ з 43 очками в активі.

Юрій Вернидуб Колос Кривбас Чемпіонат України, УПЛ

Юрій Вернидуб

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