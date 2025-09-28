Українська правда
Ван Леувен розкритикував суддів після матчу з ЛНЗ

Олег Дідух — 28 вересня 2025, 22:50
Головний тренер Кривбаса Патрік Ван Леувен прокоментував нічию 0:0 з ЛНЗ у матчі 7 туру УПЛ та поскаржився на роботу суддів.

Слова нідерландського фахівця наводить пресслужба Кривбаса.

"Вважаю, ми не показали свій найкращий футбол, на який здатні. Але команда була організованою. Хлопці діяли дуже дисципліновано. Можливо, я міг внести трохи більше енергії в атакувальні дії. У нас були моменти. Я вважаю, у нас просто вкрали очки.

Було абсолютно чисте взяття воріт, яке нам не зарахували. Судді мають проаналізувати свою роботу. Це неприйнятно: у першому таймі ми, я вважаю, заробили два пенальті, і вони навіть не перевірили VAR. А коли ми забили чистий гол вони раптом вирішили перевірити VAR. Це виглядає несправедливо", – заявив тренер.

ЛНЗ після семи турів перебуває на 6 місці, маючи в активі 11 очок. Кривбас має 13 балів в активі та йде на 5 місці.

