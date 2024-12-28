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Фабрегас: Деле Аллі поки що просто тренується з Комо

Володимир Максименко — 28 грудня 2024, 23:20
Фабрегас: Деле Аллі поки що просто тренується з Комо
Деле Аллі
Фабріціо Романо

Головний тренер Комо Сеск Фабрегас підтвердив, що ексгравець збірної Англії Деле Аллі тренується з його командою.

Слова іспанця наводить Фабріціо Романо.

"Зараз Деле тренується з нами. Він у добрій формі та чудовий гравець. Якщо ми зможемо йому допомогти – будемо тільки раді.

На цей час він тільки тренується з нами", – розповів Сеск.

Останнім клубом англійця був Евертон, який він залишив цього місяця.

Раніше Аллі заявив про бажання повернутись до збірної Англії.

Сеск Фабрегас Комо Деле Аллі

Сеск Фабрегас

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