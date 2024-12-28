Фабрегас: Деле Аллі поки що просто тренується з Комо

Головний тренер Комо Сеск Фабрегас підтвердив, що ексгравець збірної Англії Деле Аллі тренується з його командою.

Слова іспанця наводить Фабріціо Романо.

"Зараз Деле тренується з нами. Він у добрій формі та чудовий гравець. Якщо ми зможемо йому допомогти – будемо тільки раді.

На цей час він тільки тренується з нами", – розповів Сеск.