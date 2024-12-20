Все склалося не так, як ми всі сподівалися: Аллі попрощався із Евертоном

Колишній одноклубник Віталія Миколенка по Евертону Деле Аллі опублікував звернення, у якому попрощався з ліверпульським клубом.

Своє прощання 28-річний англієць опублікував в Instagram.

"Як було оприлюднено на цьому тижні, 2025 рік може вивести мене на новий шлях з деякими захоплюючими можливостями. Перш ніж це станеться, для мене дуже важливо чітко заявити, наскільки я вдячний усім вболівальникам, персоналу та гравцям ФК Евертон за підтримку, яку вони мені надали.

Це був неймовірно важкий шлях, щоб зібрати останні шматочки разом, щоб відновити ігрову форму, і я не можу висловити слова подяки співробітникам Евертона за ту важку роботу, яку вони вклали в цей процес.

На жаль, все склалося не так, як ми всі сподівалися, і я думаю, що настав час перегорнути нову сторінку. Я хочу побажати всім у цьому дивовижному клубі всього найкращого і сподіваюся, що ми незабаром знову побачимося", – написав Аллі.