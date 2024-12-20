Все склалося не так, як ми всі сподівалися: Аллі попрощався із Евертоном
Колишній одноклубник Віталія Миколенка по Евертону Деле Аллі опублікував звернення, у якому попрощався з ліверпульським клубом.
Своє прощання 28-річний англієць опублікував в Instagram.
"Як було оприлюднено на цьому тижні, 2025 рік може вивести мене на новий шлях з деякими захоплюючими можливостями. Перш ніж це станеться, для мене дуже важливо чітко заявити, наскільки я вдячний усім вболівальникам, персоналу та гравцям ФК Евертон за підтримку, яку вони мені надали.
Це був неймовірно важкий шлях, щоб зібрати останні шматочки разом, щоб відновити ігрову форму, і я не можу висловити слова подяки співробітникам Евертона за ту важку роботу, яку вони вклали в цей процес.
На жаль, все склалося не так, як ми всі сподівалися, і я думаю, що настав час перегорнути нову сторінку. Я хочу побажати всім у цьому дивовижному клубі всього найкращого і сподіваюся, що ми незабаром знову побачимося", – написав Аллі.
Деле Аллі приєднався до "ірисок" у січні 2022 року, перейшовши з Тоттенгема у статусі вільного агента. Влітку того ж року він відправився в річну оренду в Бешикташ.
За Евертон хавбек провів усього 13 матчів, гольовими діями не відзначився. Футболіст зізнався, що мав серйозні психологічні проблеми, які заважали йому грати та жити нормальним життям.
Нещодавно з'явилася інформація, що Деле Аллі отримає можливість тренуватися в одному з клубів італійської Серії А.