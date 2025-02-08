Фабрегас може очолити клуб Бундесліги в наступному сезоні

Головний тренер Комо Сеск Фабрегас зацікавив німецький Штутгарт, який може попрощатися влітку з наставником Себастьяна Генесса.

Про це повідомляє видання Bild.

На 42-річного німецького фахівця претендує Баєр, який шукає потенційну заміну Хабі Алонсо, а також РБ Лейпциг.

Керівництво Штутгарта вважає, що Фабрегас є одним з найперспективніших тренерів на ринку і тому розглядають кандидатуру 37-річного іспанця.

Нагадаємо, що Сеск Фабрегас очолив Комо 19 липня 2024 року. Раніше іспанець грав у цьому італійському клубі, де завершив кар'єру, а потім працював асистентомголовного тренера.

Наразі "ларіджані", які є новачками Серії А, розташувалися на 15 сходинці турнірної таблиці, заробивши 22 очки у 24 турах.