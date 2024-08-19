Комо — амбітний новачок Серії А. Найбагатші власники, проєкт на роки, Фабрегас-тренер та яскраві зірки минулого

Комо — один із найцікавіших проектів нового сезону Серії А. Хтось ставиться до нього скептично і називає чимось на кшталт нашого поняття "мильна бульбашка". Проте немало людей бачить у новачку еліти італійського футболу ковток свіжого повітря. Рядові команди другої частини чемпіонату дуже рідко залишають про себе велику пам’ять, футболісти міняють їх одну за одною, підвищуючись із 15-го місця на 11-те, але щось виділити з часом вкрай важко. Майже ніде нема довгострокового плану й перспективи, чого точно не скажеш про героїв сьогоднішнього тексту.

Гліб Скрипченко знайомить читачів Чемпіона із командою, яка згодом може стати законодавцем мод у італійському футболі.

Що воно таке?

Говорячи про цей клуб, неможливо не згадати місцевість, із якої він походить. Однойменне місто в Ломбардії знаходиться всього у 45 кілометрах від Мілана, але якось не скажеш, що сусідній мегаполіс місцевим жителям сильно потрібен.

Прекрасне озеро, яке ще називають Ларіо, прекрасні Альпи навколо — рай на Землі, не інакше. Іноді навіть лицемірні борці з "гейропейським фашизмом" вілли собі знаходять саме там, а не десь у красноярском крає.

Футбольний клуб Комо не є якимось новоутворенням, та існує, нехай і враховуючи кілька перезаснувань, із 1907-го року. Успіхами команда не розбалувана — в Серії А гратиме 15-й раз в історії. Найвищу сходинку "адзуррі" посіли в далекому 1950-му, коли закінчили чемпіонат шостими. А востаннє в еліті вони виступали в сезоні-2002/2003.

Втім, нас цікавить новітня історія клубу, а вона почалася 4 червня 2019 року, коли після ряду банкрутств і змін у керівництвах (врятувати бренд намагалися багато людей, в тому числі дружина Майкла Ессьєна) Комо купила лондонська компанія SENT Entertainment. Вона в свою чергу входить до індонезійської компанії PR Djarum, яка відома продажем індонезійських сигарет.

Якщо говорити про конкретні обличчя, то це брати Майкл та Роберто Хартоно. Їм обом за 80, але погляд у майбутнє в клубу є, і він не зациклений виключно на грошах багатих інвесторів. Надбагатих, бо таких фінансових можливостей в Італії більше нема в жодного клубу.

Справами безпосередньо на місці до недавнього часу займався екс-футболіст Денніс Вайз. Він приєднався до проєкту на самому початку, а в лютому 2021-го посів посаду генерального директора, змінивши на ній американця Майкла Гандлера, але в липні зі скандалом клуб покинув. Британець дав зрозуміти, що не згоден з курсом, який обрало керівництво — курсом головного тренера.

В сезоні 2019/2020 команда посіла 13-те місце в Серії С, в 20/21 — перше, і підвищилася у класі. В розіграші Серії В-2021/2022 "адзуррі" стали 13-ми (якийсь час справи в них були зовсім кепські), у 2022/23 — аналогічно (!), а ось тепер взяли й із другої сходинки увірвалися до еліти.

Вже кілька років клуб привертає увагу до себе гучними іменами. Наприклад, із 2022-го його співвласником і членом ради директорів є Тьєррі Анрі. Що ж до Сеска Фабрегаса, то він приїхав у красиві краї з іншого курорту під назвою Монако того ж літа — рік пограв, а далі почав змінювати різні тренерські посади.

Команда U19, за кілька місяців — виконуючий обов’язки тренера головної, а далі й головний, власне. З однією ремаркою — минулий сезон Сеск рахувався асистентом через відсутність ліцензії UEFA Pro. Валлієць Осіан Робертс, який числився головним частину минулого сезону, тепер став координатором команди — така-от посада.

Ну й купа родзинок цього літа. Клуб вирішив популяризувати бренд у світі за допомогою запрошення дороговартісних зірок на футбольне поле – тут і 41-річний Пепе Рейна, і 31-річний Рафаель Варан, і 32-річний Альберто Морено, і 30-річний Андреа Белотті. Ще 2 року тому до "адзуррі" приєднався уродженець міста Комо Патрік Кутроне, який так і не виправдав покладені на нього італійським футболом надії. До речі, саме він став найкращим бомбардиром команди в минулорічному розіграші Серії В, забивши 14 м’ячів. До найкращого бомбардира турніру в особі фіна Йоеля Пог’янпало з Венеції від позначки Патріка — 8 голів.

Одне з найцікавіших придбань – Габріель Стрефецца. Бразилець італійського походження перебрався до Комо в середині минулого сезону в оренду з Лечче, а цього літа був викуплений за 5 мільйонів.

Є й такий футболіст як Яннік Енгельгардт — 23-річний екс-опорник дюссельдорфської Фортуни, яка якимось дивом не вийшла до першої Бундесліги. Трансферів такого типу чекали більше, коли чули про довгостроковий проєкт, а не аналог Аль-Насра. Поки вони є точково. І такі кейси завжди говорять про бажання розвивати куди більше: за Рейну битися клуби високого калібру не будуть, а от на Енгельгардта претенденти були й інші. В нього вся кар’єра попереду, а перспектив — чимало.

До речі, саме німець і 28-річний оборонець Кальярі Альберто Доссена стали найбільш дорогими трансферами на вхід цього літа. За обох заплатили 8 мільйонів євро. Себто, "страшні" суми тут поки не водяться. Але гідні зарплати змушують багатьох обирати саме ломбардійське красивезне містечко. Хоча й сам факт проживання в такому раю теж грає роль.

Секрет успіху проєкту — знання кожним гвинтиком механізму своєї ролі, відсутність хаотичних рішень і вміння дотримуватися плану. Так, іноді здається, що бажання засвітитися медійно превалює над логікою, але якщо це спрацьовує — нехай. Тим паче, Фабрегас точно не буде ставити футболістів за фактом давнього знайомства і зіркового статусу.

Тактика. Сеск Фабрегас і його футбольний світогляд

Ще до переїзду на Комо, будучи діючим гравцем, Сеск казав, що велику роль в його поглядах на футбол відіграє його позиція на полі.

"Граючи на моїй позиції, ти дивишся на гру по-іншому, ти в центрі всього. Коли граєш на фланзі атаки, крайнім чи центральним захисником чи навіть воротарем — усе не так. На моїй позиції ти бачиш поле під іншим кутом. У півзахисті ти оточений усіма, тобі потрібно весь час бачити повну картину. Я завжди намагався аналізувати гру швидше, ніж інші. Я не був дуже сильним, дуже швидким або фізично підготовленим. Тому я завжди повинен був бути кращим в інших аспектах гри. Я завжди намагався бути розумним і швидше приймати правильні рішення", – пояснював каталонець.

А ось його думки, проголошені пізніше, вже за часів активної роботи в Комо. Фабрегас бачить півзахист ключем до командного успіху і використовує схему, яку сам називає 4-2-2-2. Наголошує на багатьох сучасних аспектах: наприклад, що голкіпер — це фактично такий же польовий гравець. Два центральні півзахисники в його поглядах мають розташовуватися дуже близько один до одного. На тактичній дошці малює трикутники, які утворюють чи то два центрбеки з голкіпером, чи один із центрбеків із центрхавами. Все залежить від того, хто з твоїх наразі з м’ячем.

Велику роль 37-річний спеціаліст надає фулбекам, а нападники в його системі мають працювати й позаду. Про півзахист – уже казали, це фундаментальна позиція в його грі. 60-70% відсотків протистояння у футбольному матчі відбувається саме в центрі. Основним посилом функцій гравців цієї позиції, та й гри загалом, каталонець називає просування до чужих воріт. Будь-які ігрові методи існують лиш для того, аби цього досягнути. Сеск — за атакувальний футбол.

Більше про ідеї цього тренера, до слова, можна почути з його вуст на каналі Coaches Voise англійською мовою. Ми нижче даємо максимально стислий огляд.

Склад на кубковий матч із Сампдорією

Орієнтовний склад на сезон має мало сенсу, коли трансферне вікно підходить до свого піку. І коли прийти можуть такі люди як Де Шильйо, наприклад. Та й футбол, знаєте, річ така — травма Варана точно в плани Фабрегаса не входила.

А от із Самп грала команда наступним чином:

Рейна - Ловіно, Варан (Голданіга 23), Барба, Морено (Сала 78) - Браунодер, Маззітеллі (Баселлі 61) - Стрефезза, Кутроне (Верді 78), Да Кунья - Белотті

До речі, за колектив із Генуї у тому поєдинку забив кіпріот Ніколас Іоанну, права на якого належать Комо. А за саме Комо — Патрік Кутроне. Підсумок — поразка за підсумками серії пенальті після 1:1 в основний час (екстра-таймів не було). А ветеран епохи індонезійських власників Алессіо Ловіно під кінець гри одержав червону.

Прогноз

Середина таблиці. Для стрибка нагору поки мало потрібних футболістів і завелика конкуренція. Але точно класних виконавців вистачить для того, щоби й не думати про виліт. Нехай буде 9-те місце. Ну а будь-які думки про єврокубки через Кубок уже відсіяні.

А загалом це буде щонайменше цікаво. Комо — це якийсь протест проти банальної італійської трясовини. Такої милої і прекрасної, але подекуди аж надто однотипної. У першому ж турі Ювентус на виїзді — вже у понеділок, 19 серпня о 21:45, вам ідея для хорошого вечора. Це ж і перший матч Тьяго Мотти на чолі Юве, врешті-решт.

Гліб СКРИПЧЕНКО, для Чемпіона