Наставник Дженоа може очолити Рому

Головний тренер Дженоа Патрік Вієйра може очолити команду українця Артема Довбика, Рому.

Про це повідомляє Sky Sports.

За їхньою інформацією, керівництво Роми розглядає цілий рад кандидатів. Окрім Вієйра, у шортлисті також присутні імена Стефано Піолі, Мауріціо Саррі, Вінченцо Монтелли, Роберто Манчіні та Массіміліано Аллегрі. Останні два варіанти вважаються менш реалістичними.

Раніше повідомлялося про те, що Ромі також приписують інтерес до Едіна Терзича.

48-річний Вієйра очолює Дженоа з листопада минулого року. Наразі команда посідає 12 місце в турнірній таблиці Серії А, випереджаючи зону вильоту на 14 очок. Наприкінці березня повідомлялося про те, що Дженоа планує продовжити контракт із Вієйра.