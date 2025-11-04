Українська правда
Повністю перекрили їх сильні сторони: тренер Карпат – про гру з ЛНЗ

Олександр Булава — 4 листопада 2025, 08:54
Ігор Єрмаков
Карпати

Асистента головного тренера львівських Карпат Ігор Єрмаков оцінив перемогу над ЛНЗ (1:0) в 11 турі чемпіонату України.

Цитує наставника пресслужба клубу.

"Гра видалась важкою. Грали з лідером чемпіонату. Вважаю, що ми повністю перекрили їх сильні сторони. Так, у них були моменти, які треба було реалізувати, але ми могли забивати другий м’яч та вигравати цю гру", – сказав фахівець.

Також тренер пояснив прагматичний стиль Карпат у грі з ЛНЗ.

"Владислав Лупашко завжди каже про домінацію на полі, але слід розуміти весь контекст. Як ви всі знаєте, футбол складається з оборони, атаки та перехідних фаз. Всі звикли, що наша команда більше грає з м’ячем. Але суперник може змусити нас грати по-іншому. Наприклад, якщо є швидкісні гравці, то можна вибігати у швидкі контратаки.

Але що робити, коли простору немає? Ми зіграли так, аби вимкнути усі козирі суперника і показати свої. У нас були моменти з переходів, ми могли забивати другий гол. Наша команда вміє грати на м’ячі – ми це демонстрували і з Шахтарем, і з Динамо. Наша команда вміє грати і на оборону, ми вміємо захищатись. Ви побачили один з компонентів цього комплексу", – заявив Єрмаков.

ЛНЗ з 20 очками залишився на третій сходинці турнірної таблиці чемпіонату. Карпати набрали 15 балів та піднялися на 9-те місце.

Нагадаємо, у центральному матчі туру донецький Шахтар з суперголом Невертона здолав Динамо.

