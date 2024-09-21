Лупашко: Те, що кричали деякі вболівальники Чорноморця – не можна так робити

Головний тренер Карпат Владислав Лупашко прокоментував викрики фанатів одеського клубу після перемоги над Чорноморцем (0:1) у виїзному матчі 7-го туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Я розумію, що є багато різних людей і не можна ставитися до одеського вболівальника так, як я хочу сказати гостро. Але те, що кричали деякі вболівальники... – не можна так робити. У нас єдина країна. Зараз усі регіони України є одним цілим, тож такого дозволяти не можна. Ми всі кажемо про расизм, але такі речі не кращі за расизм", – сказав Лупашко.