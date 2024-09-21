Лупашко: Те, що кричали деякі вболівальники Чорноморця – не можна так робити
Головний тренер Карпат Владислав Лупашко прокоментував викрики фанатів одеського клубу після перемоги над Чорноморцем (0:1) у виїзному матчі 7-го туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.
Його слова передає пресслужба клубу.
"Я розумію, що є багато різних людей і не можна ставитися до одеського вболівальника так, як я хочу сказати гостро. Але те, що кричали деякі вболівальники... – не можна так робити. У нас єдина країна. Зараз усі регіони України є одним цілим, тож такого дозволяти не можна. Ми всі кажемо про расизм, але такі речі не кращі за расизм", – сказав Лупашко.
Нагадаємо, львів'яни після перемоги над одеситами мають у своєму активі 8 балів та посідають 9-те місце у турнірній таблиці чемпіонату.
У наступному турі "зелено-білі" зустрінуться з Поліссям. Матч відбудеться 28 вересня. Початок – о 18:00 за київським часом.