Лупашко: Наша гра має бути сталою проти будь-якого суперника, вона має бути агресивною

Головний тренер Карпат Владислав Лупашко прокоментував розгромну поразку від донецького Шахтаря у матчі 6 туру Української Прем'єр-ліги та заявив, що гра його команди має бути сталою проти будь-якого суперника.

Слова Реброва передає кореспондентка Чемпіона Соломія Романчук.

"Я вважаю, що ми грали у відкритий футбол. Ми намагалися забрати мʼяч у Шахтаря, більшість часу нам це вдавалося. Як показала гра, цей фактор був ключовим, бо майстерність Шахтаря вища нашої агресивної гри, пресингу. Вони створювали всі моменти одразу. Були хвилювання в багатьох моментах. Але ми побачили, що вже можливо. Молоді хлопці і ті, хто вчора був у Першій лізі, зрозуміли, що вони можуть грати проти такої команди, як Шахтар.

Наша гра має бути сталою проти будь-якого суперника, за будь-якого рахунку. Вона має бути агресивною, лише так ми щось можемо змінити у нашому футболі. Я часто чую від експертів, уболівальників, що футбол скучний, коли всі команда позаду, обороняється. Потім на пресконференції кажуть, що ми перетерпіли, витримали. Але це шлях в нікуди. В Україні ми повинні робити інші кроки в розумінні гри. Коли більша частина наших команд буде намагатися грати першим номером, коли після забитого голу ми не будемо відходити назад, тоді зміниться наш футбол", – сказав Лупашко.