Лупашко – про поразку від Полісся: Поступились команді, яка зараз є у найкращій формі після Шахтаря і Динамо

Головний тренер Карпат Владислав Лупашко прокоментував поразку від Полісся (1:3) у 8-му турі Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25 та заявив, що команда поступилась супернику, який наразі є найкращим клубом УПЛ після Динамо та Шахтаря.

Про це він розповів на післяматчевій пресконференції для "УПЛ ТБ".

"Сьогодні ми поступилися команді, яка, напевно, зараз після Шахтаря і Динамо є найкращою. Майстерність вирішує ключові моменти. Тому так. В цілому ми намагалися грати 1-м номером. Більшість часу це вдавалося, але дуже багато в 1-му таймі було браку в тих моментах, де Полісся проводило контратаки після втрат. А ми ці моменти втрачали раз за разом. Дуже багато було непоганих моментів для того, щоб проводити контратаки, швидкісні атаки, але чомусь у 1-му таймі в нас був дуже високий брак у цих моментах. Полісся – дуже інтенсивна команда. Вона дуже гарно грає проти м’яча і не закриваючись низько", – сказав Лупашко.

Наразі львівський клуб за 8 стартових турів набрав 8 з 24 можливих очок та посідає 10 місце у турнірній таблиці УПЛ.

Наступний матч "леви" зіграють 4 жовтня, проти Інгульця. Початок матчу – о 18:00 за київським часом.