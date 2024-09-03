Спаллетті прокоментував невиклик Кʼєзи в збірну Італії

Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті розповів, чому не викликав на вересневі матчі Ліги Націй новачка Ліверпуля Федеріко Кʼєзу.

Його слова передає Football Italia.

"Ми поговорили з ним та зробили чесну оцінку: якби я викликав його, то він був би запасним гравцем і не брав участі в матчах. Він сказав мені, що поговорив зі своїм новим клубом і що йому потрібно виконати спеціальну підготовчу роботу з ними", — сказав Спаллетті.

У вересні італійці зіграють два матчі у групі А2 Ліги націй-2024/2025. Перший тур відбудеться 6 вересня. У Парижі Франція прийматиме Італію на стадіоні "Парк де Пренс". 9 вересня у Будапешті на стадіоні "Bozsik Arena" "блакитна команда"зіграє виїзний поєдинок проти збірної Ізраїлю.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ексвінгер туринського Ювентуса став гравцем Ліверпуля.