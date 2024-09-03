Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Спаллетті прокоментував невиклик Кʼєзи в збірну Італії

Володимир Кук — 3 вересня, 01:06
Спаллетті прокоментував невиклик Кʼєзи в збірну Італії
Федеріко Кʼєза
Getty Images

Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті розповів, чому не викликав на вересневі матчі Ліги Націй новачка Ліверпуля Федеріко Кʼєзу.

Його слова передає Football Italia.

"Ми поговорили з ним та зробили чесну оцінку: якби я викликав його, то він був би запасним гравцем і не брав участі в матчах.

Він сказав мені, що поговорив зі своїм новим клубом і що йому потрібно виконати спеціальну підготовчу роботу з ними", сказав Спаллетті.

У вересні італійці зіграють два матчі у групі А2 Ліги націй-2024/2025. Перший тур відбудеться 6 вересня. У Парижі Франція прийматиме Італію на стадіоні "Парк де Пренс". 9 вересня у Будапешті на стадіоні "Bozsik Arena" "блакитна команда"зіграє виїзний поєдинок проти збірної Ізраїлю.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ексвінгер туринського Ювентуса став гравцем Ліверпуля.

Італія Ліга націй УЄФА Федеріко К'єза Лучано Спаллетті

Італія

Сачко не зумів пройти у друге коло челленджера в Комо
Китай здобув золото у чоловічих каное-двійках
Олімпійська збірна України зіграє проти Італії U-21 на міжнародному турнірі у Франції
Мальта - Італія - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024
Мальта - Італія: де дивитися матч кваліфікації Євро-2024

Останні новини