Де ла Фуенте – про скарги Фліка на використання травмованого Ямала: Мені це не цікаво
Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте різки висловився про Хансі Фліка та його скарги на використання на полі Ламіна Ямала.
Реакцію фахівця передає ESPN.
На одному з публічних заходів журналісти спитали думку де ла Фуенте про коментарі Фліка. Тренер відповів, що вони йому не цікаві і він взагалі їх не пам'ятає.
Нагадаємо, німецький наставник Барселони заявив, що у збірній Іспанії Ямалу давали знеболювальне та змушували виходити на поле з травмою.
18-річний гравець не може повноцінно тренуватися через травму, отриману під час виступів за збірну Іспанії. Він відчуває біль у спині після відбіркового матчу чемпіонату світу проти Болгарії.
Через це Ямал не грав у матчі Ліги чемпіонів з Ньюкаслом, а в Ла Лізі проти Валенсії та Хетафе.
Напередодні каталонці переграли Ов'єдо – цю гру талановитий вінгер також пропустив.