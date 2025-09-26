Українська правда
Де ла Фуенте – про скарги Фліка на використання травмованого Ямала: Мені це не цікаво

Володимир Максименко — 26 вересня 2025, 10:35
Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте різки висловився про Хансі Фліка та його скарги на використання на полі Ламіна Ямала.

Реакцію фахівця передає ESPN.

На одному з публічних заходів журналісти спитали думку де ла Фуенте про коментарі Фліка. Тренер відповів, що вони йому не цікаві і він взагалі їх не пам'ятає.

Нагадаємо, німецький наставник Барселони заявив, що у збірній Іспанії Ямалу давали знеболювальне та змушували виходити на поле з травмою.

18-річний гравець не може повноцінно тренуватися через травму, отриману під час виступів за збірну Іспанії. Він відчуває біль у спині після відбіркового матчу чемпіонату світу проти Болгарії. 

Через це Ямал не грав у матчі Ліги чемпіонів з Ньюкаслом, а в Ла Лізі проти Валенсії та Хетафе.

Напередодні каталонці переграли Ов'єдо – цю гру талановитий вінгер також пропустив.

Ламін Ямал

