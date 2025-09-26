Барселона дотиснула Ов'єдо у 6 турі Ла Ліги

У середу, 25 вересня, двома матчами продовжився 6-й тур іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.

У центральному поєдинку ігрового дня Барселона з труднощами переграла Ов'єдо. Каталонці пропустили гол після помилки голкіпера Жоана Гарсії, який пішов в обіграш суперника біля власних воріт та не зміг віддати точного пасу на партнера. Цим скористався Альберто Рейна, який відправив м’яч у пусті ворота.

Барселона відновила паритет стараннями Еріка Гарсії у другій половині. Згодом Роберт Левандовський вивів клуб вперед. Остаточний рахунок у поєдинку встановив Рональд Араухо на 88-й хвилині гри.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

6 тур, 25 вересня

Осасуна – Ельче 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 10 Муньйос, 1:1 – 90+2 Педроса

Реал Ов'єдо – Барселона 1:3 (1:0)

Голи: 1:0 – 33 Рейна, 1:1 – 56 Гарсія, 1:2 – 70 Левандовський, 1:3 – 88 Араухо

Нагадаємо, напередодні Атлетико завдяки хеттрику Альвареса здобув вольову перемогу над Райо Вальєкано.