Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Де ла Фуенте розкрив, що йому сказав Трамп після фіналу ЧС-2026

Микола Літвінов — 9 вересня 2026, 18:10
Де ла Фуенте розкрив, що йому сказав Трамп після фіналу ЧС-2026
Луїс де ла Фуенте
Getty Images

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте поділився подробицями, що йому розповів президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, коли він вручав йому кубок чемпіона світу 2026 року. 

Його слова передає Marca.

"Він сказав мені, що я заслуговую на "Золотий м'яч". Потім він сказав ще щось, але я ще тільки вивчаю англійську. Про всяк випадок я відповів: "thank you very much" (дуже дякую)", – з іронією зазначив фахівець.

Зауважимо, що "Фурія Роха" зуміла у доданий арбітром час здолати національну команду Аргентини у фіналі цьогорічної світової першості із рахунком 1:0.

Завдяки цьому результату 65-річний Луїс де ла Фуенте став найстаршим тренером в історії, котрому вдалося виграти мундіаль.

У липні цього року стало відомо, що Королівська іспанська футбольна федерація планує запропонувати новий контракт Луїсу де ла Фуенте після його тріумфу.

Читайте також :
Відео Фото Качається, майже не спить і читає Марка Аврелія: як Луїс де ла Фуенте зробив Іспанію знову великою
Дональд Трамп Луїс де ла Фуенте

Луїс де ла Фуенте

Виконав обіцянку. Кукурелья набив тату із портретом де ла Фуенте
В Іспанії хочуть продовжити контракт із головним тренером після тріумфу на ЧС-2026
Тренер збірної Іспанії відреагував на ідею Кукурельї набити тату з його обличчям
Життя справедливе: тренер збірної Іспанії – про вирішальний гол у фіналі ЧС-2026
Тренер збірної Іспанії став абсолютним рекордсменом чемпіонатів світу

Останні новини