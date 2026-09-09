Де ла Фуенте розкрив, що йому сказав Трамп після фіналу ЧС-2026

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте поділився подробицями, що йому розповів президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, коли він вручав йому кубок чемпіона світу 2026 року.

Його слова передає Marca.

"Він сказав мені, що я заслуговую на "Золотий м'яч". Потім він сказав ще щось, але я ще тільки вивчаю англійську. Про всяк випадок я відповів: "thank you very much" (дуже дякую)", – з іронією зазначив фахівець.

Зауважимо, що "Фурія Роха" зуміла у доданий арбітром час здолати національну команду Аргентини у фіналі цьогорічної світової першості із рахунком 1:0.

Завдяки цьому результату 65-річний Луїс де ла Фуенте став найстаршим тренером в історії, котрому вдалося виграти мундіаль.

У липні цього року стало відомо, що Королівська іспанська футбольна федерація планує запропонувати новий контракт Луїсу де ла Фуенте після його тріумфу.