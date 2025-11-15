Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Тренер Ісландії розповів, чи гратиме команда на нічию проти України

Володимир Максименко — 15 листопада 2025, 20:33
Арнар Гуннлаугссон
Арнар Гуннлаугссон
Федерація футболу Ісландії

Головний тренер збірної Ісландії Арнар Гуннлаугссон прокоментував можливість команди грати на утримання проти України у вирішальному матчі відбору до ЧС-2026.

Фахівець відповів на запитання ЗМІ на передматчевій пресконференції.

"Це дуже небезпечна ситуація. Неможливо сидіти увесь матч в обороні – Україна має надто багато можливостей, щоб виграти. Треба використовувати свої сильні сторони та не бути наївними.

Наш план – захищати нічию із бажанням перемогти в матчі", – розповів Гуннлаугссон.

Після п'яти турів групового етапу Ісландія та України мають по сім напередодні останнього туру, в якому зіграють між собою. Вирішальна гра відбудеться 16 листопада о 19:00 за київським часом.

Раніше визначилась бригада арбітрів, яка обслуговуватиме цей поєдинок.

Також своїми думками перед грою поділився головний тренер "жовто-синіх" Сергій Ребров.

Збірна України з футболу Збірна Ісландії з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу

Збірна Ісландії з футболу

Малиновський: Матч з Ісландією для нас як фінал
Травма серйозна: Ребров розповів про стан Судакова
Ребров – про гру з Ісландією: Ми боремось за всю Україну і на перший план вийде характер
Заслуговували більшого: капітан збірної Ісландії – про майбутній поєдинок з Україною у відборі на ЧС-2026
Нас врятує тільки перемога: прев’ю матчу Україна – Ісландія

Останні новини