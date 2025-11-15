Тренер Ісландії розповів, чи гратиме команда на нічию проти України

Головний тренер збірної Ісландії Арнар Гуннлаугссон прокоментував можливість команди грати на утримання проти України у вирішальному матчі відбору до ЧС-2026.

Фахівець відповів на запитання ЗМІ на передматчевій пресконференції.

"Це дуже небезпечна ситуація. Неможливо сидіти увесь матч в обороні – Україна має надто багато можливостей, щоб виграти. Треба використовувати свої сильні сторони та не бути наївними.

Наш план – захищати нічию із бажанням перемогти в матчі", – розповів Гуннлаугссон.

Після п'яти турів групового етапу Ісландія та України мають по сім напередодні останнього туру, в якому зіграють між собою. Вирішальна гра відбудеться 16 листопада о 19:00 за київським часом.

Раніше визначилась бригада арбітрів, яка обслуговуватиме цей поєдинок.

Також своїми думками перед грою поділився головний тренер "жовто-синіх" Сергій Ребров.