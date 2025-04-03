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Індзагі: Вважаю, що Інтер зіграв краще за Мілан у Кубку Італії

Станіслав Лисак — 3 квітня 2025, 11:16
Сімоне Індзагі
Сімоне Індзагі
Getty Images

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі вважає, що його підопічні зіграли краще за Мілан у першому півфінальному матчі Кубку Італії.

Слова італійської наставника передає пресслужба "нерадзуррі".

"Це було інтенсивне дербі. Вважаю, що ми зіграли краще, створили багато моментів проти дуже сильної команди з чудовими гравцями. Я переглянув епізод із пропущеним голом – м’яч рикошетом пішов на користь суперника. Важливо, що команда залишалася єдиною. Ми провели відмінний другий тайм", – сказав Індзагі.

Нагадаємо, що Інтер та Мілан зіграли внічию в першому матчі 1/2 фіналу Кубку Італії. Фіналіст визначиться в матчі-відповіді, відбудеться вже 23 квітня.

У паралельній грі 1/2 фіналу Емполі Віктора Коваленка протистоїть Болоньї. У першій грі Болонья розгромила суперника.

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