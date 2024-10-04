Тренер Гоффенгайма назвав гравця Динамо, який йому найбільше сподобався
Наставник німецького Гоффенгайма поділився враженнями від перемоги своїх підопічних над київським Динамо (2:0) у матчі 2 туру Ліги Європи.
Своїми думками він поділився для UA-Football.
"Динамо не здивувало нас. Ми знали, що вони грають тактикою 4-3-3, знали, які варіації цієї схеми вони мають. Також знали, що кияни добре грають на чужій половині поля. Тому ми хотіли вище пресингувати й перебувати у домінантній ролі.
Ні. Динамо – беззаперечно якісна команда. Особливо у передній зоні. Я б просто сказав, що на цей час ми просто кращі", – сказав Матараццо.
Фахівець також виділив хавбека "біло-синіх" Миколу Шапаренка.
"Найбільше мені сподобався Шапаренко, 10 номер. Дуже хороший гравець.
Чи хотів би я когось запросити з Динамо. Я не знаю. Наразі це не обговорюється. Але є багато хороших футболістів у Динамо. Я вважаю, що Бражко і Шапаренко дуже добре рухаються, добре будують гру.
Як я сказав, Шапаренко – це той, гру якого я найбільше помітив", – зізнався американський тренер.
Зазначимо, що кияни після поразки від клубу Бундесліги посідає лише 35 місце у Лізі Європи.