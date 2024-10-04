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Тренер Гоффенгайма назвав гравця Динамо, який йому найбільше сподобався

Руслан Травкін — 4 жовтня, 08:27
Тренер Гоффенгайма назвав гравця Динамо, який йому найбільше сподобався
Пеллегріно Матараццо
Скріншот

Наставник німецького Гоффенгайма поділився враженнями від перемоги своїх підопічних над київським Динамо (2:0) у матчі 2 туру Ліги Європи.

Своїми думками він поділився для UA-Football.

"Динамо не здивувало нас. Ми знали, що вони грають тактикою 4-3-3, знали, які варіації цієї схеми вони мають. Також знали, що кияни добре грають на чужій половині поля. Тому ми хотіли вище пресингувати й перебувати у домінантній ролі.

Ні. Динамо – беззаперечно якісна команда. Особливо у передній зоні. Я б просто сказав, що на цей час ми просто кращі", – сказав Матараццо.

Фахівець також виділив хавбека "біло-синіх" Миколу Шапаренка.

"Найбільше мені сподобався Шапаренко, 10 номер. Дуже хороший гравець.

Чи хотів би я когось запросити з Динамо. Я не знаю. Наразі це не обговорюється. Але є багато хороших футболістів у Динамо. Я вважаю, що Бражко і Шапаренко дуже добре рухаються, добре будують гру.

Як я сказав, Шапаренко – це той, гру якого я найбільше помітив", – зізнався американський тренер.

Зазначимо, що кияни після поразки від клубу Бундесліги посідає лише 35 місце у Лізі Європи.

Гоффенгайм Динамо Київ Микола Шапаренко Ліга Європи-2024/25

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