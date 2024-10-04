Тренер Гоффенгайма назвав гравця Динамо, який йому найбільше сподобався

Наставник німецького Гоффенгайма поділився враженнями від перемоги своїх підопічних над київським Динамо (2:0) у матчі 2 туру Ліги Європи.

Своїми думками він поділився для UA-Football.

"Динамо не здивувало нас. Ми знали, що вони грають тактикою 4-3-3, знали, які варіації цієї схеми вони мають. Також знали, що кияни добре грають на чужій половині поля. Тому ми хотіли вище пресингувати й перебувати у домінантній ролі.

Ні. Динамо – беззаперечно якісна команда. Особливо у передній зоні. Я б просто сказав, що на цей час ми просто кращі", – сказав Матараццо.