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Це результат, якого ми не хотіли: тренер Галатасарая – про нічию з Динамо

Микола Дендак — 21 січня 2025, 21:00
Ліга Європи сезону-2024/25: Галатасарай – Динамо
Getty Images

Головний тренер турецького Галатасарая Окан Бурук засмучений результатом матчу проти Динамо (3:3) в 7 турі Ліги Європи. Проте він вдячний своїм підопічним за їхній настрій у грі.

Слова наставника передає УЄФА.

"Ми рано забили. Ми могли вийти вперед, якби не пропустили наприкінці першого тайму. Ми дуже хотіли відзначитися втретє і вчетверте. Третій вдалося забити, а от з четвертим не вийшло, за що нам дуже шкода.

Я повинен привітати всіх моїх гравців за боротьбу, яку вони показали, за те, як вони грали, і за їх пристрасть до голів. Це був результат, якого ми не хотіли, але наша гра і пристрасть дають нам надію на продовження нашої пригоди", – сказав тренер.

Нагадаємо, у матчі проти турецького Галатасарая (3:3) київське Динамо здобуло перше очко в цьогорічному розіграші Ліги Європи.

Проте це не допомогло команді піднятися з останнього місця в турнірній таблиці.

Галатасарай Динамо Київ Окан Бурук Ліга Європи-2024/25

Галатасарай

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