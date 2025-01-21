Це результат, якого ми не хотіли: тренер Галатасарая – про нічию з Динамо
Головний тренер турецького Галатасарая Окан Бурук засмучений результатом матчу проти Динамо (3:3) в 7 турі Ліги Європи. Проте він вдячний своїм підопічним за їхній настрій у грі.
Слова наставника передає УЄФА.
"Ми рано забили. Ми могли вийти вперед, якби не пропустили наприкінці першого тайму. Ми дуже хотіли відзначитися втретє і вчетверте. Третій вдалося забити, а от з четвертим не вийшло, за що нам дуже шкода.
Я повинен привітати всіх моїх гравців за боротьбу, яку вони показали, за те, як вони грали, і за їх пристрасть до голів. Це був результат, якого ми не хотіли, але наша гра і пристрасть дають нам надію на продовження нашої пригоди", – сказав тренер.
Нагадаємо, у матчі проти турецького Галатасарая (3:3) київське Динамо здобуло перше очко в цьогорічному розіграші Ліги Європи.
Проте це не допомогло команді піднятися з останнього місця в турнірній таблиці.