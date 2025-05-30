Вердер призначив нового головного тренера

Бременський Вердер обрав наступника Оле Вернера. Новим головним тренером було призначено 56-річного Горста Штеффена.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Наставник перейшов у Бремен з Ельверсберга. Обидва клуби домовилися не розголошувати умови угоди. Тренер підписав угоду до літа 2028 року. Фінансові деталі не розголошуються.

Нагадаємо, Вернер очолив Вердер восени 2021 року, одразу повернувся колектив у Бундеслігу.

Минулу кампанію бременці завершили на дев'ятому місці, а цього року фінішували на восьмій позиції. З Кубка Німеччини Вердер вилетів на стадії 1/4 фіналу від сенсаційної Армінії.

Ельферсберг у перехідних матчах за право грати в Бундеслізі за підсумками двох ігор поступився Гайденгайму (3:4).

Раніше представник третьої Бундесліги не зміг створити дива у фіналі Кубку Німеччини, поступившись Штутгарту.