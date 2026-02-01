Вердер звільнив головного тренера після 10 матчів без перемог

Середняк німецької Бундесліги Вердер оголосив про звільнення Хорста Штеффена з посади головного тренера.

Про це повідомила пресслужба "музикантів".

Причиною такого рішення стали невдалі результати команди в останніх матчах. Бременці не можуть виграти вже 10 поєдинків поспіль – шість поразок та чотири нічиї.

Через це команда розмістилась на 15 місці в турнірній таблиці Бундесліги з 19 очами в активі й тепер боротиметься за виживання в елітному дивізіоні.

56-річний Штеффен очолив Вердер влітку 2025 року – за цей час команда зіграла під його керівництвом 21 матч, з яких виграла чотири, 9 програла та ще 7 звела унічию.

Раніше про відставку головного тренера оголосив один з аутсайдерів італійської Серії А.